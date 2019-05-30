В Самаре у Струковского сада водитель трала зацепил катком провода

СЕГОДНЯ 16:58 2019-05-30T16:59:25+03:00

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Днем в четверг, 30 мая, в Самаре на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской произошло необычное происшествие. Там водитель трала, который перевозил асфальтовый каток, зацепил своим грузом провода.

- Водитель трала «поймал» провода катком при повороте с улицы Красноармейской на улицу Куйбышева. В итоге большегруз почти полностью перекрыл перекресток, - поделились в соцсетях очевидцы.

В результате случившегося движение транспорта на этом участке оказалось затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU