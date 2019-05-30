«Провал зеленеет»: в Самаре провалился асфальт на улице Ново-Вокзальной

СЕГОДНЯ 19:51 2019-05-30T19:51:25+03:00

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Жители Самары заметили еще один провал на городских дорогах. Теперь асфальт просел на улице Ново-Вокзальной. Об этом в социальных сетях рассказали горожане.

- На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской провалился асфальт, - пишут пользователи. – Хорошо, что вокруг ямы поставили ограждения.

Движение на этом участке улицы перекрыли. Запрещено и движение трамваев.

Ранее пользователи выложили в Instagram-аккаунте «ДТП Самара» фотографию провала на этом же перекрестке. Там в асфальте начала зарождаться жизнь – появилась первая растительность.

- Провал уже зеленеет, - удивились очевидцы.

Напомним, в 2018 году улицу Ново-Вокзальную отремонтировали на участке от Московского шоссе до улицы Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU