«Провал зеленеет»: в Самаре провалился асфальт на улице Ново-Вокзальной
Жители Самары заметили еще один провал на городских дорогах. Теперь асфальт просел на улице Ново-Вокзальной. Об этом в социальных сетях рассказали горожане.
- На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской провалился асфальт, - пишут пользователи. – Хорошо, что вокруг ямы поставили ограждения.
Движение на этом участке улицы перекрыли. Запрещено и движение трамваев.
Ранее пользователи выложили в Instagram-аккаунте «ДТП Самара» фотографию провала на этом же перекрестке. Там в асфальте начала зарождаться жизнь – появилась первая растительность.
- Провал уже зеленеет, - удивились очевидцы.
Напомним, в 2018 году улицу Ново-Вокзальную отремонтировали на участке от Московского шоссе до улицы Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU