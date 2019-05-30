«Находились на объекте в нерабочее время»: руководство объяснило смерть рабочих в канализационном колодце

СЕГОДНЯ 21:39 2019-05-30T21:39:11+03:00

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Руководство компании, в которой работали погибшие в канализационном колодце специалисты, дало официальный комментарий по факту случившегося. Напомним, несчастный случай произошел утром 30 мая. Как сообщала, пресс-служба ПСС Самарской области, 30-летний рабочий выполнял очистительные работы в коллекторе. Через некоторое время он перестал подавать признаки жизни, поэтому двое его коллег решили спуститься к нему на помощь. Никто из рабочих не принял никаких мер безопасности, в итоге они потеряли сознание, отравившись ядовитыми, токсичными парами. Все три человека погибли.

- Произошел несчастный случай. Это невосполнимая утрата для семей погибших и нашего предприятия. Нам всем нужно быть крайне осторожными в высказываниях и по возможности транслировать только достоверую информацию. В распространенных сообщениях сделаны преждевременные выводы, поскольку проверка только-только началась, - прокомментировал директор ООО «Интер-Импекс» Игорь Петриков. –Погибшие, главный инженер и два слесаря, обнаружены рано утром в четверг, 30 мая, в канализационном колодце. Предположительно, сотрудники находились на объекте в нерабочее время.

Руководитель компании отметил, что предприятие заинтересовано в максимальной открытости проводимых оперативных мероприятий. Петриков уверил, что погибших похоронят за счет организации. Более того, компания обеспечит материальную поддержку их семей.

ИСТОЧНИК KP.RU