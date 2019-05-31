Проект реконструкции улицы XXII Партсъезда скорректируют за 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 00:45 2019-05-31T00:45:46+03:00

Первоначальный проект сделали за 8 млн рублей, а потом вложили в него еще полмиллиона

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В Самарской области объявили открытый конкурс на корректировку проекта реконструкции ул. XXII Партсъезда от Солнечной до Московского шоссе. Документы конкурса на сайте госзакупок разместил «Региональный телекоммуникационный центр». Изменения проекта обойдутся в 9,7 млн рублей. Кто будет заниматься этими работами, станет известно 28 июня.

Напомним, ул. XXII Партсъезда собираются продлить на участках от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе и от пр. Карла Маркса до Ставропольской. Об этом сообщали еще в марте 2015 года. Тогда предполагалось, что новую четырехполосную дорогу и ремонт сущствующей сделают за 369 млн рублей.

Реконструкцию хотели начать в этом году.Проект будут корректировать уже второй раз. В 2016 году ООО «Автодорстрой» подготовила проект почти за полмиллиона рублей. Первоначальная документация же обошлась в 8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU