Аэропорт Курумоч представил летнее расписание рейсов на курорты в 2019 году

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-31T11:49:17+03:00

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Самарский аэропорт Курумоч представил летнее расписание чартерных и регулярных рейсов на российские и зарубежные курорты. В этом году жители 63 региона смогут отправиться в Анталью, Стамбул, Монастир, Барселону, Бургас, Сочи и Симферополь. Полеты по этим направлением будут совершаться почти каждый день.

- На самый популярный у пассажиров курорт — Анталью — летом запланированы до 35 рейсов в неделю. На регулярной основе туда будут летать Turkish Airlines (четверг, воскресенье) и Onur Air (все дни недели). Чартерные перевозки будут выполнять AZUR air, Nordwind, «Уральские авиалинии», «Россия», I Fly, Royal Flight, Red Wings Airlines. Авиакомпании буду выполнять в этом направлении до 5 рейсов сутки, - сообщили в пресс-службе самарского аэровокзала.

С 31 мая стартуют регулярные рейсы в Салоники. Их будет выполнять авиакомпания Ellinair. Перевозчик анонсировал до двух вылетов в неделю из Самары: по понедельникам и пятницам. А вот с 1 июня авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит прямые регулярные рейсы в Тиват (Черногория). Вылеты из Самары будут осуществляться каждую субботу.

Наиболее интенсивным из внутрироссийских направлений станет маршрут Самара — Сочи. По этому направлению будут летать самолеты четырех авиакомпаний: «Победа», Nordwind, «Уральские авиалинии» и Red Wings. В Симферополь можно будет улететь прямым рейсом четыре раза в неделю, а вот в Анапу — только по понедельникам.

ИСТОЧНИК KP.RU