МЧС предупреждает о надвигающихся на Самарскую область грозе и сильном ветре

СЕГОДНЯ 14:07 2019-05-31T14:07:15+03:00

Изменить размер текста: A A

ГУ МЧС по Самарской области разослало экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. В первый день лета жителей региона ждут жара, сильный ветер и гроза.

- С 7 до 19 часов 1 июня местами по Самарской области пройдет кратковременный дождь, гроза. Будет дуть его-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, при грозе его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха составит 30-35 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с надвигающейся непогодой МЧС рекомендуют жителям региона по возможности не выходить из зданий, а также не ходить возле стен домов, недостроев, рекламных щитов, ЛЭП, деревьев и остановок общественного транспорта. Автомобилистам сотрудники оперативного ведомства советуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Кроме того, водителей призывают быть внимательнее и не лихачить на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU