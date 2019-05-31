2019-05-31T15:06:00+03:00
Общество

Генпрокуратуру РФ попросили проверить министра строительства Самарской области

Евгений Чудаев занял руководящую должность в правительстве региона в декабре 2018 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Просьба о проведении проверки в отношении министра поступила от федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупциейПросьба о проведении проверки в отношении министра поступила от федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией
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Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин 29 мая направил обращение генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку в отношении министра строительства Самарской области Евгения Чудаева.

- Нами была получена информация о наличии картельного сговора при заключении муниципальных контрактов в сфере строительства Самарской области. Исполнителем работ по крупным контрактам на 2 млрд рублей, финансируемым из регионального бюджета, являются компании Николая Чудаева — отца нынешнего министра строительства, - говорится в документе.

По мнению представителей ФПБК, Евгений Чудаев, заняв в декабре 2018 года высокую должность в правительстве Самарской области, лоббирует интересы компаний, в которых ранее занимал руководящую должность и других фирмах, подконтрольных его отцу. Как считает Виталий Бородин, сложившаяся ситуация свидетельствует о наличии конфликта интересов, то есть Евгений Чудаев поставил свои личные интересы выше интересов области и ее жителей.

По словам главы ФПБК, он направил еще два обращения с просьбой о проведении проверок в отношении министра строительства Самарской области председателю СК России и директору УФСБ России. Правоохранителям предстоит выяснить, правдива ли информация ФПБК и было ли нарушение закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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