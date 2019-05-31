Минобороны РФ дало добро на передачу участка на Панова в Самаре под строительство школы

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-31T15:50:36+03:00

Сейчас там находятся казармы бывшего военного городка

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Министерство обороны РФ согласовало передачу части бывшего военного городка в границах улицы Николая Панова и проспекта Масленникова в собственность Самары. Власти города намерены построить там общеобразовательную школу.

- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска необходимо выделить часть, - написал в своем Твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Отметим, что общая площадь участка, где находится бывший военный городок, составляет 10,4 га. В собственность города под строительство школы планируется выделить 3 га.

ИСТОЧНИК KP.RU