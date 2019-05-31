2019-05-31T15:50:36+03:00
Общество

Минобороны РФ дало добро на передачу участка на Панова в Самаре под строительство школы

Сейчас там находятся казармы бывшего военного городка
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Под строительство школы отдадут участок площадью 3 гаПод строительство школы отдадут участок площадью 3 гаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Министерство обороны РФ согласовало передачу части бывшего военного городка в границах улицы Николая Панова и проспекта Масленникова в собственность Самары. Власти города намерены построить там общеобразовательную школу.

- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска необходимо выделить часть, - написал в своем Твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Отметим, что общая площадь участка, где находится бывший военный городок, составляет 10,4 га. В собственность города под строительство школы планируется выделить 3 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре из-за марафона 1 июня перекроют несколько улиц
Сергей Жуков заявил, что в следующем году попробует собрать в Самаре стадион
В Тольятти украли колонки из скульптуры с высоты 9 метров
В Самарской области четыре города благоустроят на федеральные средства
В Самаре при пожаре в доме на Кирова пострадал мужчина
Самарский РКЦ «Прогресс» начал изготовление топливных баков для новой ракеты «Союз-5»
В Самаре презентовали «детскую» ипотеку с льготной ставкой
В Новой Самаре в День защиты детей 2019 сыграют в гигантский конструктор и научат мастерить слаймы
В Самаре мужчина зарезал своего собутыльника и спрятал его труп в погребе во дворе
В Самаре обновят памятник летчице Ольге Санфировой
Генпрокуратуру РФ попросили проверить министра строительства Самарской области
В Самаре на площади Мочалова высадят голубые ели у уложат тротуарную плитку
МЧС предупреждает о надвигающихся на Самарскую область грозе и сильном ветре
В Самарской области в 2019 году отремонтируют дорогу между Васильевкой и Ташлой
Президент РФ присвоил второе имя аэропорту Курумоч
В Самаре мужчина украл ключи из сумки своей гражданской жены и обчистил ее семью
В Тольятти на заводе по производству автомобилей умер рабочий
В Самарской области отметили снижение первичной заболеваемости ВИЧ
В Самаре нарушившая ПДД автоледи «отправила» мотоциклиста в забор
Аэропорт Курумоч представил летнее расписание рейсов на курорты в 2019 году