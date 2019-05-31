2019-05-31T18:11:21+03:00
Общество

В Самарской области четыре города благоустроят на федеральные средства

Четыре проекта стали победителями конкурса на лучшие варианты благоустройства городской среды и получат грантовую поддержку в 289 млн рублей
Анастасия МЫШКИНА
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В Кинеле займутся благоустройством площадки возле озераВ Кинеле займутся благоустройством площадки возле озера
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Четыре проекта от малых городов Самарской области стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых населенных пунктах. С 2019 года этот конкурс с призовым фондом в 5 млрд рублей будет проходить ежегодно в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" по распоряжению Президента РФ Владимира Путина. Теперь Похвистнево, Кинель, Отрадный и Жигулевск получат 289 млн рублей на реализацию своих задумок.

- Мы очень серьезно готовились к конкурсу. Я поздравляю земляков с этим безусловно важным для всего региона результатом! С каждым годом победителей от нашей области становится больше. А значит - ещё больше наших городов получат благоустроенные, современные общественные пространства, которые будут востребованы людьми. Теперь главное - грамотно распорядиться средствами федеральной поддержки, выполнить работы качественно и в срок, сделать так, чтобы обновлённые общественные пространства «жили» и радовали земляков, - поздравил жителей городов губернатор Дмитрий Азаров. - Проекты, которые в этом году не выиграли грант, будут дорабатываться. Будем заявляться на следующий период, и не только с этими муниципальными образованиями. Уверен, 5-6 проектов с таким же хорошим, качественным наполнением мы также заявим на 2020 год.

На эти деньги в Кинеле благоустроят сквер и набережную озера Ладное, в Жигулевске должен преобразиться парк 40 лет ВЛКСМ, где так любят отдыхать горожане. Благоустроят парк и в Отрадном - эта площадка должна стать местом притяжения жителей и гостей города. В Сызрани же намерены благоустроить набережную у Кремлевского холма - здесь появятся концертные площадки, прогулочные зоны, спортивные тренажеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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