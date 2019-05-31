В Тольятти украли колонки из скульптуры с высоты 9 метров
Злоумышленников задержали
Подозреваемые во всем сознались.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Дерзкое ограбление произошло в Тольятти. Из скульптуры воздушного шара в сквере 32 квартала украли колонки, которые установили во время городского мероприятия. Сквер ремонтировали около месяца, в честь его открытия и организовали гуляния – там включили музыку и бесплатный Wi-Fi. Все бы ничего, только колонки были на высоте 9 метров.
Найти воров помогли горожане, пишет citytraffic.ru. После нескольких дней поисков полиция задержала подозреваемых. Последние уже во всем сознались и рассказали, где прячут колонки. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Кража»
ИСТОЧНИК KP.RU