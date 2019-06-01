В Жигулевске полицейские задержали мужчину с 9 кг марихуаны

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-01T09:24:34+03:00

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До трех лет лишения свободы грозит 40-летнему жителю Жигулевска. Его обвиняют по статье 228 УК РФ. Мужчина может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. При задержании у подозреваемого нашли 8 кг 870 г марихуаны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

- Злоумышленник был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков на территории одного из гаражных массивов города. По информации оперативников, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Полицейские выяснили, что мужчина состоит на учете у врача-нарколога с 2015 года, - говорится в сообщении.

По словам задержанного, наркотик он хранил для себя. Продавать марихуаны мужчина не собирался. Правдивость слов жителя Жигулевска будут проверять правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU