2019-06-01T13:51:44+03:00
Происшествия

В пруду в Самарской области утонул мужчина

Его тело нашли в 20-25 метрах от берега
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
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В Самарской области в водоеме утонул 59-летний мужчина. Его тело нашли водолазы в пруду в поселке Мусорка СНТ «Яблонька» в 20-25 метрах от берега на глубине 3 метра. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

- Водолазный отряд отправился к месту происшествия в 11:45. В 16:42 утонувшего обнаружили в 20-25 метрах от берега на глубине 3 метра, - уточнили в ПСС региона.

В поисках было задействовано четыре человека личного состава, один аварийно-спасательный автомобиль и три единицы водолазного снаряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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