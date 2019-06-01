В пруду в Самарской области утонул мужчина
Его тело нашли в 20-25 метрах от берега
Фото: ПСС Самарской области
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В Самарской области в водоеме утонул 59-летний мужчина. Его тело нашли водолазы в пруду в поселке Мусорка СНТ «Яблонька» в 20-25 метрах от берега на глубине 3 метра. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.
- Водолазный отряд отправился к месту происшествия в 11:45. В 16:42 утонувшего обнаружили в 20-25 метрах от берега на глубине 3 метра, - уточнили в ПСС региона.
В поисках было задействовано четыре человека личного состава, один аварийно-спасательный автомобиль и три единицы водолазного снаряжения.
ИСТОЧНИК KP.RU