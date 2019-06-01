Провал в асфальте в Сызрани выделили «деревцем» с намотанной на него оградительной лентой
Странным решением проблемы провалившегося асфальта отметились дорожные службы в Сызрани. Они выделили яму на проезжей части не ограждением, а ветками с намотанной на них оградительной лентой. Об этом сообщает портал «Маленькая Сызрань».
Яма образовалась на дороге около ТЦ «Автобус» еще в начале мая, однако дорожные службы не торопятся заделывать провал.
- Впервые этот провал увидел еще в начале мая, но так получалось, что в эту сторону весь месяц ездить не приходилось, потому я о нем и забыл. А потом подумал, что его уже заделали - место-то видное и достаточно многолюдное, - приводит местный интернет-портал слова сызранца.
Дыра с «деревцем» до сих пор красуется на проезжей части.
- Это в Сызрани, наверное, фишка такая - деревья «сажать» в провалы на дорогах. То сам вижу, то в новостях читаю. Смешно, - отметил местный житель.
ИСТОЧНИК KP.RU