2019-06-01T14:55:00+03:00
Общество

Провал в асфальте в Сызрани выделили «деревцем» с намотанной на него оградительной лентой

Яма на дороге образовалась еще в начале мая, однако латать проезжую часть не торопятся
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото "Маленькая Сызрань"Фото "Маленькая Сызрань"
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Странным решением проблемы провалившегося асфальта отметились дорожные службы в Сызрани. Они выделили яму на проезжей части не ограждением, а ветками с намотанной на них оградительной лентой. Об этом сообщает портал «Маленькая Сызрань».

Яма образовалась на дороге около ТЦ «Автобус» еще в начале мая, однако дорожные службы не торопятся заделывать провал.

- Впервые этот провал увидел еще в начале мая, но так получалось, что в эту сторону весь месяц ездить не приходилось, потому я о нем и забыл. А потом подумал, что его уже заделали - место-то видное и достаточно многолюдное, - приводит местный интернет-портал слова сызранца.

Дыра с «деревцем» до сих пор красуется на проезжей части.

- Это в Сызрани, наверное, фишка такая - деревья «сажать» в провалы на дорогах. То сам вижу, то в новостях читаю. Смешно, - отметил местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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