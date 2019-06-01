2019-06-01T16:02:49+03:00
Происшествия

В больнице Семашко в Самаре на пациента обрушился кусок потолка

К счастью, мужчина отделался только шишкой
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В больнице Семашко рухнула штукатурка с потолка. Фото: vk.com/alyansvracheypovolgieВ больнице Семашко рухнула штукатурка с потолка. Фото: vk.com/alyansvracheypovolgie
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ЧП произошло в Самарской городской клинической больнице №2 имени Н.А. Семашко. Там в одной из палат прямо на больного, который был в кровати, рухнул большой кусок штукатурки с потолка. К счастью, пациент отделался только шишкой на лбу. Об этом сообщает межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей Самарской области», ссылаясь на информацию из открытого источника.

- Сегодня ночью в больнице Семашко в Самаре обвалился потолок, прямо на больного. Упал огромный кусок штукатурки. Больной не пострадал, у него только шишка на лбу. Но крыша в корпусе течет давно, о том, что она в аварийном состоянии, знало руководство, - уверяют в «Альянсе».

Фото: vk.com/alyansvracheypovolgie

Фото: vk.com/alyansvracheypovolgie

При этом, по словам представителей «Альянса врачей», никаких мер после происшествия руководство больницы не приняло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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