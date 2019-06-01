В Самаре ночью сгорели две дорогие иномарки. Очевидцы сделали видео

СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-01T18:09:16+03:00

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В Самаре ночью с пятницы на субботу, с 31 мая на 1 июня, произошел пожар на улице Финской в Октябрьском районе. Там полыхали две дорогие иномарки - Mercedes и Toyota Land Cruiser. Обе машины сгорели. Еще одна дорогая иномарка – Audi –получила повреждения, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. К счастью, среди людей пострадавших нет.

Пожар сняли на видео местные жители. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 3:36 ночи. На месте работали семь огнеборцев на двух машинах. Ликвидировали возгорание в 4:05.

Причину пожара сейчас выясняют специалисты.

В Самаре полыхают две иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU