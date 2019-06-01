2019-06-01T18:09:16+03:00
Происшествия

В Самаре ночью сгорели две дорогие иномарки. Очевидцы сделали видео

Еще одна машина получила повреждения
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Причины пожара сейчас выясняют специалисты.Причины пожара сейчас выясняют специалисты.Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В Самаре ночью с пятницы на субботу, с 31 мая на 1 июня, произошел пожар на улице Финской в Октябрьском районе. Там полыхали две дорогие иномарки - Mercedes и Toyota Land Cruiser. Обе машины сгорели. Еще одна дорогая иномарка – Audi –получила повреждения, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. К счастью, среди людей пострадавших нет.

Пожар сняли на видео местные жители. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 3:36 ночи. На месте работали семь огнеборцев на двух машинах. Ликвидировали возгорание в 4:05.

Причину пожара сейчас выясняют специалисты.

В Самаре полыхают две иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарская область приняла эстафету Всероссийского театрального марафона
СМИ: в Октябрьске нашли тело избитой до неузнаваемости голой женщины
В Самаре в ТЦ «Вива Лэнд» произошла эвакуация
В Сызрани прошел парад колясок
В больнице Семашко в Самаре на пациента обрушился кусок потолка
МЧС снова предупреждает жителей Самарской области о грозе
Провал в асфальте в Сызрани выделили «деревцем» с намотанной на него оградительной лентой
В пруду в Самарской области утонул мужчина
В Самарской области работают над созданием собственной авиакомпании
Повторные торги по поиску перевозчика на 210 маршрут в Самаре планируют провести в июле
В Тольятти задержали поджигателя леса, который напал на прохожего, снимавшего его на камеру
Форварда «Лады» Александра Тимирева признали лучшим игроком сезона ВХЛ
Амфитеатр, скейтпарк и концертная площадка: набережную у кремля в Сызрани благоустроят
«Ростелеком»: «Классика на Дворцовой» – для поклонников оперного искусства в Самаре
В Жигулевске полицейские задержали мужчину с 9 кг марихуаны
В ответном матче с «Нижним Новгородом» не примут участие 5 футболистов «Крыльев Советов»
Замминистра транспорта региона: «АСУДД не работает для Самары, ее надо расширять на поперечники»