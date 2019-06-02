Жуткое ДТП под Самарой: «Приора» врезалась в грузовик, трое погибших

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-02T09:19:50+03:00

Оба автомобиля "улетели" в кювет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В субботу, 1 июня, около 15:00 на автодороге Самара — Большая Черниговка произошла автомобильная катастрофа, в результате которой погиби три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным правоохранителей, «Лада Приора» ехала со стороны Казахстана в направлении Самары. 36-летний водитель легковушки вырули на встречную полосу движения и столкнулся с фурой, после чего грузовик и «Приора» оказались в кювете.

В результате столкновения погибли трое человек, находившихся в салоне «Лады», еще двое были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU