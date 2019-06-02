Жуткое ДТП под Самарой: «Приора» врезалась в грузовик, трое погибших
Легковушка вылетела на «встречку»
Оба автомобиля "улетели" в кюветФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:
В субботу, 1 июня, около 15:00 на автодороге Самара — Большая Черниговка произошла автомобильная катастрофа, в результате которой погиби три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
По данным правоохранителей, «Лада Приора» ехала со стороны Казахстана в направлении Самары. 36-летний водитель легковушки вырули на встречную полосу движения и столкнулся с фурой, после чего грузовик и «Приора» оказались в кювете.
В результате столкновения погибли трое человек, находившихся в салоне «Лады», еще двое были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU