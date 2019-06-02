2019-06-02T10:55:46+03:00
Происшествия

В центре Самары мотоцикл насмерть сбил пешехода

Смертельное ДТП на Куйбышева привлекло внимание десятков горожан
Кирилл КАРИМОВ
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vk.com/dtp_samvk.com/dtp_samФото: СОЦСЕТИ
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Неспокойные первые летние выходные в Самаре продолжаются. В ночь с 1 на 2 июня, на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара».

- Летел мотоцикл, а в этот момент мужик дорогу перебегал рядом с «зеброй», - вспоминает очевидец Геннадий. В. – Скорость большая была, пешехода от удара отбросило на встречный автомобиль.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Впрочем, досталось и мотоциклисту со спутницей – после наезда на мужчину, мотоцикл врезался в припаркованный автомобиль. Обоих с травмами забрали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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