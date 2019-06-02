В Самаре у ТЦ «Мега» Subaru заехал на Renault
Видимо, водители не поделили полосу
dtp_samara_officialФото: Instagram.com
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Курьезное ДТП в воскресенье, 2 июня, произошла в Самаре на Московском шоссе. У ТЦ «Мега» Subaru Forester буквально заехал на Renault Sandero. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
- Дело было на повороте в «Крутые Ключи», - рассказывает свидетель Михаил Р. – Видимо, дорогу не поделили, а может и «японец» в наглую подрезал. Заметил, что в «Сандеро» был совсем маленький ребенок, его отец из детского кресла доставал. Жесть!
На месте работали сотрудники полиции, которым и предстоит выяснить, кто прав, а кто виноват в этой аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU