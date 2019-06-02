2019-06-02T18:08:37+03:00
Общество

Самым богатым ректором вуза в Самарской области стал Дмитрий Быков

В 2018 году он заработал 10,27 млн рублей
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Он имеет в собственности даже прогулочное судноОн имеет в собственности даже прогулочное судноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Руководители высших учебных заведений Самарской области опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за 2018 год. Первое место в нем занял ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков.

Из его декларации следует, что в прошлом году он заработал 10,27 млн рублей. Дмитрий Быков имеет в собственности два земельных участка площадью 812 и 300 кв. м, квартиру на 90,8 «квадратов», жилые строение на 104,7 кв. м и прогулочное судно. Интересно, что его супруга в том же 2018 году задекларировала заработок в 7,16 млн рублей, внедорожнике Lexus GX, земельные участки и множество недвижимого имущества.

На втором месте оказался президент Самарского национального исследовательского университета имени Сергея Королёва Виктор Сойфер, который в прошлом году заработал 10,16 млн рублей. У супруги доход куда более скромный – 496,7 тыс. рублей

Третье место в рейтинге самых богатых ректоров занял Габибулла Хасаев бывший ректор Самарского государственного экономического университета, покинувший свой пост в начале этого года. Он задекларировал доход в 8,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на площади Куйбышева сыграют композиции великого Дмитрия Шостаковича
В самарском парке Победы ребенка ударило током
В Самарской области предложили ввести двойной налог на «невидимые» частные войны
В Самарской области спасатели тушили частный дом и гаражи
«Остерегайтесь подозрительных животных!»: самарцев предупреждают о распространении опасных болезней среди лесных зверей
В Самаре у ТЦ «Мега» Subaru заехал на Renault
Самарцы жалуются на мусор на территории Мехзаводского кладбища
Бдительные росгвардейцы в Самаре задержали грабителя, отнявшего телефон у продавца магазина
Самарцам обещают сильный ветер и грозу вечером 2 июня
В Самарской области мужчина скачал программу для бухгалтеров и теперь может отправиться в тюрьму
В центре Самары мотоцикл насмерть сбил пешехода
Под Самарой в пруду утонул 12-летний школьник