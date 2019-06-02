Самым богатым ректором вуза в Самарской области стал Дмитрий Быков

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-02T18:08:37+03:00

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Руководители высших учебных заведений Самарской области опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за 2018 год. Первое место в нем занял ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков.

Из его декларации следует, что в прошлом году он заработал 10,27 млн рублей. Дмитрий Быков имеет в собственности два земельных участка площадью 812 и 300 кв. м, квартиру на 90,8 «квадратов», жилые строение на 104,7 кв. м и прогулочное судно. Интересно, что его супруга в том же 2018 году задекларировала заработок в 7,16 млн рублей, внедорожнике Lexus GX, земельные участки и множество недвижимого имущества.

На втором месте оказался президент Самарского национального исследовательского университета имени Сергея Королёва Виктор Сойфер, который в прошлом году заработал 10,16 млн рублей. У супруги доход куда более скромный – 496,7 тыс. рублей

Третье место в рейтинге самых богатых ректоров занял Габибулла Хасаев бывший ректор Самарского государственного экономического университета, покинувший свой пост в начале этого года. Он задекларировал доход в 8,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU