В самарском парке Победы ребенка ударило током

СЕГОДНЯ 18:26 2019-06-02T18:26:48+03:00

Это произошло на сцене

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В воскресенье, 2 июня, в парке Победы произошло ЧП, в результате которого пострадал ребенок. Мальчика ударило током у сцены, сообщили очевидцы «КП-Самара».

- Парк победы, Самара, 02.06.19. Ребенок лазил по сцене и вдруг замерев упал, отец успел крикнуть «Помогите! Его ударило током!» Скорая пытается его спасти, - рассказал Евгений С.

В министерстве здравоохранения Самарской области информацию об ударе током подтвердили.

- Ребенок находится в лечебном учреждении. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего в парке Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU