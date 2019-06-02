В самарском парке Победы ребенка ударило током
Это произошло на сцене
Евгений С.
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В воскресенье, 2 июня, в парке Победы произошло ЧП, в результате которого пострадал ребенок. Мальчика ударило током у сцены, сообщили очевидцы «КП-Самара».
- Парк победы, Самара, 02.06.19. Ребенок лазил по сцене и вдруг замерев упал, отец успел крикнуть «Помогите! Его ударило током!» Скорая пытается его спасти, - рассказал Евгений С.
В министерстве здравоохранения Самарской области информацию об ударе током подтвердили.
- Ребенок находится в лечебном учреждении. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего в парке Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU