Возле стадиона «Самара Арена» на велодорожке образовался провал
К счастью, яма оказалась неглубокой, и никто не пострадал
Фото: Егор Затонский / Активная СамараФото: vk.com
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В Самаре образовался еще один провал. На этот раз дорожные черви «не пощадили» велосипедную дорожку возле стадиона «Самара Арена». Ее часть провалилась прямо под колесами одного из велосипедистов.
- Я ехал по велодорожке, и тут внезапно часть ее провалилась. Хорошо, что яма не очень глубокая, - поделился велосипедист.
Из-за чего образовался провал, а также кто и когда займется его устранением, не известно. Пока же любителям двухколесного транспорта стоит быть осторожнее при поездках вблизи самарского стадиона.
Часть велодорожки ушла под землю неподалеку от "Самара Арены"Фото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU