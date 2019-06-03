2019-06-03T08:24:29+03:00
Общество

Возле стадиона «Самара Арена» на велодорожке образовался провал

К счастью, яма оказалась неглубокой, и никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Егор Затонский / Активная СамараФото: Егор Затонский / Активная СамараФото: vk.com
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В Самаре образовался еще один провал. На этот раз дорожные черви «не пощадили» велосипедную дорожку возле стадиона «Самара Арена». Ее часть провалилась прямо под колесами одного из велосипедистов.

- Я ехал по велодорожке, и тут внезапно часть ее провалилась. Хорошо, что яма не очень глубокая, - поделился велосипедист.

Из-за чего образовался провал, а также кто и когда займется его устранением, не известно. Пока же любителям двухколесного транспорта стоит быть осторожнее при поездках вблизи самарского стадиона.

Часть велодорожки ушла под землю неподалеку от "Самара Арены" Фото: vk.com

Часть велодорожки ушла под землю неподалеку от "Самара Арены"Фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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