2019-06-03T09:27:11+03:00
Общество

В Самаре возле стадиона «Салют» хотят построить мечеть

В ближайшее время проект вынесут на публичные обсуждения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мечеть хотят построить на участке между "Салютом" и водонапорной башнейМечеть хотят построить на участке между "Салютом" и водонапорной башнейФото: Николай ХИЖНЯК
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В Самаре вновь выступили с предложением построить мечеть в поселке Мехзавод Красноглинского района. Его городским властям направило региональное духовное управление мусульман Самарской области. На этот раз разместить мечеть они предлагают неподалеку от стадиона «Салют».

- Региональное духовное управление мусульман обратилось в комиссию по застройке и землепользованию за разрешением на условно-разрешенный вид использования части земельного участка в 3 квартале поселка Мехзавод для строительства мечети. Речь идет о территории между «Салютом» и водонапорной башней, - сообщили в департаменте градостроительства Самары.

Как уточнили чиновники, пока вопрос с возведением мечети на этом участке еще окончательно не решен. В ближайшее время это предложение вынесут на публичные слушания.

Отметим, что два года назад на Мехзаводе уже пытались «построить» мечеть. Под нее был выбран участок в первом квартале поселка на пересечении Московского и Красноглинского шоссе. Однако тогда проект так и не прошел публичные слушания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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