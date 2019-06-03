В Самаре приставы заставили женщину убрать с Заводского шоссе незаконный кондитерский киоск

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-03T11:56:12+03:00

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В Самаре судебные приставы освободили участок Заводского шоссе площадью 6 кв.м от незаконной постройки. Там местная жительница, не имея разрешительных документов, установила павильон по продаже кондитерских изделий.

- У женщины не было документов, разрешающих торговлю в данном месте и использование земельного участка. В связи с этим министерство имущественных отношений через суд добилось того, чтобы самарчанка освободила незаконно занятые квадратные метры, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Приставы возбудили исполнительное производство и вручили женщине решение суда. Также ее предупредили о возможном взыскании исполнительского сбора в 5 тысяч рублей. Однако владелица торговой точки так и не сделала этого добровольно. В итоге приставы пригрозили ей, что если она не уберет свой киоск, то этим займется подрядная организация. При этом расходы взыскали бы с самарчанки. Женщина впечатлилась подобной перспективой и сразу же поспешила снести киоск и привести территорию в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU