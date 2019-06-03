В Самаре почти за 73 млн рублей отремонтируют подземный переход на Заводском шоссе
Подрядчик должен будет выполнить все работы до начала октября
Подрядчик приведет в порядок и подземный переход, и территорию вокруг негоФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика для капитального ремонта подземного пешеходного перехода на пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
- Подрядчику предстоит привести в порядок сам подземный переход, а также благоустроить и озеленить прилегающую территорию. Завершить работы он должен до 30 сентября 2019 года, - говорится в техзадании.
Итоги аукциона подведут 18 июня. Стоимость контракта — 72,8 млн рублей. Деньги выделят из городского бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU