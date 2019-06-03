Самарская область перешла на цифровое ТВ

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-03T14:45:54+03:00

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В понедельник, 3 июня, в Самарской области отключили аналоговое телевидение. Всех жителей региона перевели на «цифру». Теперь самарцам доступны в хорошем качестве 20 бесплатных каналов.

Напомним, для того, чтобы начать прием цифрового сигнала, нужны телевизор, выпущенный после 2012 года и дециметровая антенна, либо цифровая приставка, поддерживающая стандарт DVB-T2 и антенна. Тем, кто не сможет самостоятельно подключиться к «цифре», помогут добровольцы.

- В Самаре создан волонтерский штаб, в который входят 400 человек. Уже более 1500 самарцев, чаще всего это пожилые люди, обратились к волонтерам за помощью в подключении цифрового ТВ, - рассказали в городской администрации.

Отметим, что пригласить волонтера можно, оставив заявку по телефону «горячей линии»: 8-800-707-61-23. Звонки принимают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу с 9:00 до 17:00. Также можно получить совет по настройке приема цифрового сигнала от специалистов по телефону: 8-800-220-20-02.

ИСТОЧНИК KP.RU