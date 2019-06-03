2019-06-03T16:19:49+03:00
Происшествия

На трассе М-5 в Самарской области «Веста» влетела в Mercedes-Benz: пострадали 5 человек

От удара иномарке смяло багажник, а отечественной легковушке разнесло переднюю часть
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Патруль ТольяттиФото: Патруль ТольяттиФото: vk.com
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Утром в понедельник, 3 июня, на трассе М-5 «Урал» под Тольятти произошло серьезное ДТП. Там столкнулись автомобили «Лада Веста» и Mercedes-Benz.

- Водитель отечественной легковушки, двигаясь по трассе, буквально протаранил ехавшую впереди иномарку. Удар был довольно сильный. По словам водителя Mercedes, он ехал со скоростью 90 км/ч, а с какой скоростью летел водитель «Весты», остается только догадываться, - сообщает «Патруль Тольятти».

В результате случившегося пострадали 5 человек. Личности пострадавших и степень тяжести их травм пока уточняются. Сейчас выяснением обстоятельств аварии занимаются сотрудники полиции.

Иномарке после мощного удара смяло багажник Фото: vk.com

Иномарке после мощного удара смяло багажникФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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