2019-06-03T17:52:22+03:00
Общество

В Самарской области разработали новый законопроект для решения проблем обманутых дольщиков

Сейчас в регионе находятся более 2 тысяч человек в данном статусе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Законопроект должен помочь не только дольщикам, но и застройщикам-инвесторамЗаконопроект должен помочь не только дольщикам, но и застройщикам-инвесторамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области появится новый закон, направленный на решение проблем обманутых дольщиков, которых сейчас насчитывается более 2 тысяч человек. В понедельник, 3 июня, глава минстроя Евгений Чудаев представил проект документа на внеочередном заседании регионального правительства.

- Новый законопроект предполагает, что помощь государства смогут получить конкретные граждане, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, и объединения участников долевого строительства, решившие достраивать свой проблемный объект. Она будет представлена в виде субсидий для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию; для подключения дома к сетям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения; на возмещение затрат на внесение арендной платы за земельный участок под проблемным объектом, - сообщили в правительстве Самарской области.

Также меры господдержки будут направлены на застройщиков-инвесторов и конкурсных управляющих, которые занимаются достройкой проблемных объектов. В скором времени законопроект поступит на рассмотрение в Самарскую губернскую думу. Окончательное решение о его принятии остается за депутатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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