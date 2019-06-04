В Тольятти полицейские нашли под капотом легковушки более 4,5 кг наркотиков
В Тольятти полицейские поймали предполагаемую пару наркосбытчиков. Молодых людей задержали в Комсомольском районе города, когда они ехали на отечественном автомобиле. Подозрение у стражей порядка вызвало поведение пассажирки — женщина нервничала и неадекватно реагировала на окружающую обстановку.
- Полицейские решили досмотреть автомобиль. В итоге под его капотом они нашли 18 пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в них находились мефедрон и N-метилэфедрон общей массой более 4,5 кг, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Задержанным оказались 34-летняя женщина и 29-летний мужчина. По данным полицейских, они прибыли в Тольятти из Московской области. Правоохранители возбудили в отношении подозреваемых уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Сейчас молодые люди находятся под стражей. Полицейские же продолжают устанавливать все детали преступления и канал поставки наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU