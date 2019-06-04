2019-06-04T09:23:08+03:00
Общество

Мэрии Самары хотят передать полномочия по установке тарифов на перевозку пассажиров в метро

В регионе разработали соответствующий законопроект
Анастасия ФИЛАТОВА
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В этом году Самаре предоставят субвенцию в 549 млн рублей на возмещение недополученных доходов перевозчикамиВ этом году Самаре предоставят субвенцию в 549 млн рублей на возмещение недополученных доходов перевозчикамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области разработали законопроект, который предполагает передачу администрации Самары полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа сверх установленных норм в метрополитене. Напомним, сейчас в областной столице тарифы пассажирских перевозок регулируются на региональном и местном уровне, из-за чего условия проезда в метро могут отличаться от условий перевозок в других видах транспорта.

- Законопроектом предлагается передать мэрии Самары полномочия по установлению тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм метрополитеном, а также по возмещению недополученных доходов перевозчиками, которые образуются из-за установленных тарифов, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Также законопроект утвердит методику расчета нормативов для определения объема субвенций, которые будут выделяться из бюджета Самарской области. Так, в этом году Самаре предоставят субвенцию в 549 млн рублей. Почти всю эту сумму направят на возмещение недополученных доходов перевозчиками. Окончательное решение о принятии закона должны принять депутаты Самарской губернской думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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