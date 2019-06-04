2019-06-04T09:30:53+03:00
Общество

В поселке Мехзавод откроют новую детскую поликлинику

Медучреждение разместят в старом здании, где проведут капремонт
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Анна ДубасоваФото: Анна ДубасоваФото: Twitter.com
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В Красноглинском районе Самары появится новая детская поликлиника. Ее разместят в поселке Мехзавод. Об этом сообщила главный врач Самарской городской больницы № 7 Анна Дубасова.

- Министерством здравоохранения принято решение о капитальном ремонте здания в поселке Мехзавод, которое находится по адресу: 2 квартал, дом 30. В нем разместится детская поликлиника, - рассказала Анна Дубасова.

Как отметила главврач больницы № 7, новая поликлиника будет отвечать всем современным требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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