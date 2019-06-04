В Самарской области автоледи на иномарке сбила 11-летнюю велосипедистку

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-04T10:54:07+03:00

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В понедельник, 3 июня, около 18:45 в селе Подстепки в Ставропольском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Там женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 45-летняя женщина, двигаясь на автомобиле «Шевроле» по Лазурному переулку, наехала на девочку, которая передвигалась на велосипеде, - рассказали полицейские.

В результате случившегося школьница получила различные травмы. Медики оказали ей необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение. Известно, что автомобилистка на момент ДТП находилась в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту произошедшего проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU