В Самарской области автоледи на иномарке сбила 11-летнюю велосипедистку
В понедельник, 3 июня, около 18:45 в селе Подстепки в Ставропольском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Там женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- 45-летняя женщина, двигаясь на автомобиле «Шевроле» по Лазурному переулку, наехала на девочку, которая передвигалась на велосипеде, - рассказали полицейские.
В результате случившегося школьница получила различные травмы. Медики оказали ей необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение. Известно, что автомобилистка на момент ДТП находилась в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту произошедшего проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU