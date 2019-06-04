В Самаре после ДТП "Aston Martin" отлетел на женщину и ребенка: девушка погибла, мальчик в больнице

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-04T12:41:31+03:00

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Страшное ДТП произошло сегодня, во вторник 4 июня в областной столице. На перекрестке Солнечной и Губанова, в районе дома № 21, погибла молодая женщина. Также пострадал ребенок, которого она сопровождала.

- Столкнулись две иномарки, и одна из них после этого вылетела на девушку с ребенком. Женщина скончалась на месте, маленького мальчика увезли на скорой помощи, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местные жители.

Как говорят свидетели ДТП, на пару отлетел дорогостоящий "Aston Martin".

По имеющимся сведениям, погибшей было 27 лет, она работала няней. Малышу - 3 годика. Он сейчас с мамой в больнице. Очевидцы трагедии выражают недовольство не только невнимательными действиями автолюбителей, но и отсутствием ограждений для пешеходов.

В аварии приняли участие две иномарки ФОТО: "Самара Life"Фото: соцсети

На место событий прибыли сотрудники Управления ГИБДД. Как рассказали "Комсомолке" в полиции, сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия. Опрашивают свидетелей столкновения и его участников. По факту аварии правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU