В Самаре в доме на Молодогвардейской горел балкон: жильцов эвакуировали из здания

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-04T14:50:49+03:00

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Днем во вторник, 4 июня, в Самаре на улице Молодогвардейской, 240 произошел пожар. Там в квартире на третьем этаже загорелся балкон. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.

- На втором этаже на балконе соседи несколько дней вели сварочные работы. Видимо, искра как-то попала на верхний этаж, и произошел пожар, - рассказал «Комсосмолке» хозяин пострадавшей квартиры.

На место происшествия выезжали около 6 пожарных машинФото: Вера ЦЫГАНКОВА

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 14:29. На место происшествия выезжали около 6 пожарных машин и карета скорой помощи. По предварительной информации, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Потушить возгорание удалось в 14:47. Известно, что из дома эвакуировали 26 человек. В результате случившегося никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/712794" frameborder="0"></iframe> В Самаре пожарные тушили балкон в доме на Молодогвардейской.

ИСТОЧНИК KP.RU