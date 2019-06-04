В Самаре в доме на Молодогвардейской горел балкон: жильцов эвакуировали из здания
Днем во вторник, 4 июня, в Самаре на улице Молодогвардейской, 240 произошел пожар. Там в квартире на третьем этаже загорелся балкон. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.
- На втором этаже на балконе соседи несколько дней вели сварочные работы. Видимо, искра как-то попала на верхний этаж, и произошел пожар, - рассказал «Комсосмолке» хозяин пострадавшей квартиры.
На место происшествия выезжали около 6 пожарных машинФото: Вера ЦЫГАНКОВА
Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 14:29. На место происшествия выезжали около 6 пожарных машин и карета скорой помощи. По предварительной информации, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Потушить возгорание удалось в 14:47. Известно, что из дома эвакуировали 26 человек. В результате случившегося никто не пострадал.
В Самаре пожарные тушили балкон в доме на Молодогвардейской.
ИСТОЧНИК KP.RU