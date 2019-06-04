2019-06-04T14:50:49+03:00
Происшествия

В Самаре в доме на Молодогвардейской горел балкон: жильцов эвакуировали из здания

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших [видео]
Вера ЦЫГАНКОВААнастасия ФИЛАТОВА
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На балконе третьего этажа загорелись домашние вещиНа балконе третьего этажа загорелись домашние вещиФото: Вера ЦЫГАНКОВА
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Днем во вторник, 4 июня, в Самаре на улице Молодогвардейской, 240 произошел пожар. Там в квартире на третьем этаже загорелся балкон. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.

- На втором этаже на балконе соседи несколько дней вели сварочные работы. Видимо, искра как-то попала на верхний этаж, и произошел пожар, - рассказал «Комсосмолке» хозяин пострадавшей квартиры.

На место происшествия выезжали около 6 пожарных машин Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

На место происшествия выезжали около 6 пожарных машинФото: Вера ЦЫГАНКОВА

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 14:29. На место происшествия выезжали около 6 пожарных машин и карета скорой помощи. По предварительной информации, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Потушить возгорание удалось в 14:47. Известно, что из дома эвакуировали 26 человек. В результате случившегося никто не пострадал.

В Самаре пожарные тушили балкон в доме на Молодогвардейской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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