В Самаре на участке Московского шоссе запретят остановку транспорта
Ограничение введут на пересечении с улицей Авроры
Постоянный запрет на стоянку транспорта введут с 24 июняФото: Яндекс.Карты
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В Самаре скорректируют схему движения на одном из участков Московского шоссе. Там на кольце с улицей Авроры введут постоянный запрет на остановку транспорта.
- Ограничение будет введено с 24 июня в целях обеспечения безопасности дорожного движения, - сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Водителей просят быть внимательнее. Как отмечают в ведомстве, автомобили нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянки.
ИСТОЧНИК KP.RU