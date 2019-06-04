В Самаре на участке Московского шоссе запретят остановку транспорта

СЕГОДНЯ 16:07 2019-06-04T16:07:54+03:00

Постоянный запрет на стоянку транспорта введут с 24 июня Фото: Яндекс.Карты

Ограничение введут на пересечении с улицей Авроры

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В Самаре скорректируют схему движения на одном из участков Московского шоссе. Там на кольце с улицей Авроры введут постоянный запрет на остановку транспорта.

- Ограничение будет введено с 24 июня в целях обеспечения безопасности дорожного движения, - сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Водителей просят быть внимательнее. Как отмечают в ведомстве, автомобили нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU