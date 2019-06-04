Актер самарского Драмтеатра снялся в сериале со Светланой Ходченковой

СЕГОДНЯ 17:57 2019-06-04T18:49:49+03:00

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Совсем недавно на телеканале ТНТ Premier вышел новый сериал с интригующим названием "Секта". Главная звезда картины - популярная Светлана Ходченкова, а одну из ролей исполнил актер Самарского академического театра драмы имени Горького - Федор Степаненко.

- Режиссёр и сценарист сериала - Гела Баблуани, обладатель сразу нескольких наград Венецианского кинофестиваля (к/ф "13"), премии Санденс (к/ф "Наследство") и призёр Европейской киноакадемии (к/ф "Наследство")! Как и раннее снятые режиссёром фильмы, и в этот раз сериал "Секта" обещает быть увлекательным, захватывающим и интригующим! - рассказывают в официальной группе САТД. Коллектив Драмтеатра рад и горд за своего партнера по сцене. Коллеги поздравляют его с удачно завершенной работой и желают Федору дальнейшего успеха в карьере. Какую именно роль играет Степаненко - не раскрывается. По сюжету триллера, специалисты по выводу людей из культов, депрограммеры, получают заказ на освобождение девушки Ники — экс-модели, звезды рекламных роликов. Лидер секты с этим не согласен и объявляет им настоящую войну.

ИСТОЧНИК KP.RU