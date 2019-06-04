В Самаре после столкновения с "Киа" перевернулась "пятнадцатая", очевидцы сделали видео

СЕГОДНЯ 21:46 2019-06-04T21:46:21+03:00

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Сегодня ближе к вечеру, во вторник 4 июня, в областной столице произошло очередное ДТП. На улице Промышленности оказался перевернутым автомобиль "ВАЗ-2115".

- Он столкнулся с "Киа Соренто", а потом оказался на крыше. Повреждения получили, как "пятнадцатая", так и иномарка, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель. Информации о пострадавших нет, но тем, кто находился в отечественной машине, понадобилась помощь спасателей - на месте работали сотрудники Главного управления МЧС. В обстоятельствах происшествия же сейчас разбираются полицейские из управления ГИБДД. Отметим, что в социальной сети "Вконтакте" в группе "ДТП 163 Самара" появилось видео с последствиями аварии.

В Самаре после ДТП перевернулся автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU