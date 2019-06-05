В Самаре увеличится стоимость проезда в электричках

СЕГОДНЯ 08:21 2019-06-05T08:21:17+03:00

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В Самаре изменится стоимость проезда в электричках. Со следующей субботы, 15 июня, цена взрослого билета увеличится до 22 рублей, то есть на 1 рубль. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

- Предельный максимальный уровень тарифа изменится на участках Самара — Зубчаниновка, Мирная — Самара — Конструкторская, Самара — Конструкторская и Самара — Ягодная. При наличном расчете стоимость взрослого билета составит 22 рубля, детского — 5,5 рублей. При безналичном расчете: взрослый - 18,2 рублей, детский 4,5 рубля, - отметили в компании.

Добавим, что в пределах первых 10 км пути полный билет за наличный расчет будет стоить 14 рублей, детский — 3,5 рубля, а при безналичном расчете — 11,6 и 3 рубля соответственно. За каждый последующий километр пути после 10-го километра за полный билет придется доплачивать по 1,4 руб./км, а за детский — 0,35 руб./км. При безналичном расчете — полный 1,17 руб./км, детский 0,3 руб./км. Стоимость провоза мелких домашних животных, собак и птиц составит 25% от стоимости полного билета по маршруту поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU