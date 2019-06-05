Самарские водители жалуются на проблемы в базе ГИБДД. Сбой произошел по всей России

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-05T11:24:53+03:00

Временно в ГИБДД не получается зарегистрировать и снять автомобили с учета

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Самарские автолюбители пожаловались на сбой в Федеральной информационной системе ГИБДД.

- Люди приходят менять права или получать и не могут этого сделать, - рассказал «КП»-Самара» собственный источник. – Проблемы с регистрацией автомобиля и снятия их с учета.

О причинах сбоя пока ничего не известно. Ранее ТАСС сообщал о том, что сбой в информационной базе произошел по всей России.

- Сбой в базе Госавтоинспекции произошел как в Москве, так и в регионах страны. Неполадки должны быть устранены в ближайшее время, специалисты работают над этим, - приводит издание слова источника в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области пока нет информации о сбое в работе ФИС. Федеральная информационная система ГИБДД используется для обработки информации из территориальных и региональных подразделений Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU