2019-06-05T11:55:44+03:00
Происшествия

В Сызрани пассажирский автобус въехал в столб: есть пострадавшие

К счастью, люди отделались только ушибами и ссадинами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Маленькая СызраньФото: Маленькая Сызрань
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Утром в среду, 5 июня, на улице Ульяновской в Сызрани произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там недалеко от краеведческого музея автобус № 3 врезался в опору уличного освещения.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за того, что водитель ПАЗика отвлекся перед остановкой и не справился с управлением. В результате происшествия пострадали несколько человек, но, к счастью, травмы у них не серьезные. Как пишут местные СМИ, за помощью к медикам обратились три человека. Они получили ушибы и ссадины.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. Из-за аварии движение транспорта на этом участке оказалось затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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