В Сызрани пассажирский автобус въехал в столб: есть пострадавшие
Утром в среду, 5 июня, на улице Ульяновской в Сызрани произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там недалеко от краеведческого музея автобус № 3 врезался в опору уличного освещения.
По предварительным данным, авария могла произойти из-за того, что водитель ПАЗика отвлекся перед остановкой и не справился с управлением. В результате происшествия пострадали несколько человек, но, к счастью, травмы у них не серьезные. Как пишут местные СМИ, за помощью к медикам обратились три человека. Они получили ушибы и ссадины.
На месте происшествия работали сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. Из-за аварии движение транспорта на этом участке оказалось затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU