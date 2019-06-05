Школу в Крутых Ключах могут перевести на нелинейное расписание уроков

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-05T12:29:24+03:00

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В Самаре до начала нового учебного года планируют решить проблему перегруженности школы № 7 в микрорайоне Крутые Ключи. Проектная мощность учебного заведения составляет 1360 мест, но сейчас там обучаются 2923 ребенка в две смены.

- В 2019-2020 учебном году общая численность учеников может увеличиться до 3439 человек — 119 классов. В связи с этим планируется ввести нелинейную модель расписания уроков, в рамках которой у каждого класса будет свое отдельное время начала занятий, - рассказала директор школы № 7 Галина Путинцева на выездном заседании депутатов губдумы.

Разгрузить учебное заведение также планируется с помощью перевода части детей в Образовательный центр в поселке городского типа Смышляевка. Однако здесь есть другая проблема — школы находятся в разных районах, а дорогу, которая их соединяет, пересекают железнодорожные пути. Переезд там есть, но официально он не узаконен. Кроме того, там нет заграждений и средств фото- и видеофиксации. Проезд для школьных автобусов там запрещен.

В дальнейшем на участке дороги между школами планируется сделать путепровод, но на его строительство уйдет много времени и денег — более 1 млрд рублей. В связи с этим пока остается только вариант скорейшего узаконивания переезда. Насколько известно, сотрудники ГИБДД уже приступили к согласованию необходимых документов. Вопрос предполагается решить за месяц до начала учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU