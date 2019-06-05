АВТОВАЗ добровольно отзывает почти 1 тысячу автомобилей Lada XRAY

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-05T13:17:12+03:00

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Тольяттинский АВТОВАЗ объявил о добровольном отзыве 933 автомобилей Lada XRAY, которые были реализованы с января 2019 года по настоящее время.

- Причиной отзыва автомобилей является возможность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления, - сообщается на сайте Росстандарта.

В ближайшее время всех владельцев авто, которые попадают под отзыв, оповестят об этом по почте или по телефону. После этого машины нужно будет доставить в ближайший дилерский центр, где будет проведен ремонт. В частности, в них бесплатно заменят вал электромеханического усилителя рулевого управления. Отметим, что определить, попадает ли автомобиль под отзыв, владельцы смогут и самостоятельно, сопоставив VIN-код с опубликованном на сайте Росстандарта перечнем.

ИСТОЧНИК KP.RU