Жителям Самарской области вновь пересчитают плату за тепло

СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-05T15:24:02+03:00

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В Самарской области теплоэнергетики вновь проведут корректировку платы за тепло и горячую воду, полученные в 2018 году. Она коснется жителей Самары и Тольятти, в чьих домах есть общедомовые приборы учета. Корректировку оплаты услуг они увидят в квитанциях за май.

- Жители многоквартирных домов с общедомовыми счетчиками оплачивают отопление по 1/12, то есть за основу берется среднемесячное потребление дома по факту потребления прошлого года. Корректировка начислений проводится раз в год на основе фактических показаний общедомового счетчика, - рассказали в Самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс».

Как отмечают в компании, корректировка разницы между расчетным и фактическим потреблением тепла может привести к тому, что людям придется доплатить. Есть и другой вариант - корректировка может пройти в «минус». Меньшие расходы за тепло понесут те люди, которые заранее утеплили свой дом и следят за исправностью теплоузлов здания.

ИСТОЧНИК KP.RU