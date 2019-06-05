2019-06-05T16:32:20+03:00
Общество

В Самарской области бактерии на 2 месяца «закрыли» кафе

Работу заведения приостановили из-за угрозы возникновения массовых инфекционных заболеваний
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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Судебные приставы Самарской области приостановили работу одного из кафе в Елховском районе. Дело в том, что там были выявлены нарушения санитарных норм в части организации питания.

- В ходе проверки в кафе были найдены бактерии, которые в дальнейшем могли привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний. В связи с этим районный суд принял решение на время закрыть заведение, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Деятельность кафе приостановили на 60 суток. Приставы уже опечатали его двери. Заведение не будет работать, пока его владелец не устранит все выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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