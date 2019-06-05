"У меня не получилось": российской "бесконечной флэшки" больше не будет

СЕГОДНЯ 17:37 2019-06-05T17:37:49+03:00

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Самарский изобретатель, Алексей Чуркин объявил о закрытии стартапа Flashsafe. "Бесконечную флэшку" он пытался вместе со своей командой раскрутить три года, но признал, что не достиг успеха и больше не может соревноваться с облачными платформами крупных IT-гигантов. Свой стартап - флешку, которая предоставляла доступ к зашифрованным обалчным хранилищам данных - самарский предприниматель презентовал и Президенту Владимиру Путину, и председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.

- Момент был упущен, я признаю что сам во всем виноват, нужно было уделять больше внимания команде, быть скромнее, и не принимать не верные кадровые решения, поэтому прошу у всех прощения за свои действия, - написал Алексей Чуркин на странице своего проекта. И рассказал всю историю борьбы за рынок хранения информации.

Теперь Алексей намерен взяться за новые проекты. В течение долгого времени он жил в США, но теперь намерен стать полезным у себя на Родине.

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ИСТОЧНИК KP.RU