За реконструкцию Заводского шоссе заплатят почти 655 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:49 2019-06-05T17:49:20+03:00

Подрядчика должны выбрать 27 июня, а все работы завершить до ноября 2020 года

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В Самаре ищут подрядчика для реконструкции Заводского шоссе от Авроры до XXII Партсъезда. Техзадание опубликовано от имени Департамента градостроительства.

- Начальная цена контракта - 654,6 млн рублей. До 21 июня ждем заявок. Подрядчика выберут до конца июня, все работы он должен будет завершить до 30 ноября 2020 года, - отмечается в конкурсной документации.

Как понятно из документов, подрядчику предстоит выполнить определенные подготовительные работы. В частности, вырубить 140 деревьев и переложить коммунальные сети. Это связано с расширением проезжей части.Важная часть стоящей перед реконструкторами задачи: дорогу нужно усилить, чтобы грузовики не разрушали ее. На переезде положат резинокордовый настил, это также поможет минимизировать ущерб асфальтовому покрытию. Также предстоит обустроить автобусные остановки, тротуары, сделать уличное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU