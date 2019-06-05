На Грушинском фестивале может появиться отдельная сцена для лауреатов

СЕГОДНЯ 20:07 2019-06-05T20:07:58+03:00

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Грушинский фестиваль в Самарской области пройдет в точно обозначенные сроки с 4 по 7 июля. Об этом сегодня организаторы говорили на пресс-конференции в Москве, посвященной подготовке масштабного события.

- Сейчас мы готовим инфраструктуру, сам фестиваль, - рассказал заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. – Грушинский фестиваль - это один из брендов Самарской области, и от того, насколько гостеприимно мы примем участников фестиваля, насколько комфортные условия создадим, чтобы все смогли отдохнуть душой, зависит то, сколько человек к нам приедут снова в последующие годы.

В программе фестиваля запланировано множество выступлений исполнителей со всех концов страны. Кроме этого на площадке будет работать тематический музей, пройдут спортивные соревнования, футбол, детские конкурсы.

- Все будет традиционно, кроме новых имен и новых песен, - заверил руководитель художественного совета фестиваля Олег Митяев. – А новые авторы – это и есть самое главное, ради чего Грушинский фестиваль задумывался. Кроме молодых авторов, приедут лауреаты фестиваля. Есть предложение сделать для них отдельную сцену. Думаю, она будет очень отличаться по качеству, и станет очень популярной

ИСТОЧНИК KP.RU