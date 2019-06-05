В Тольятти на улице Ворошилова запретят парковку, чтобы улицу могли убирать

5 Июнь 20:48 2019-06-05T20:48:56+03:00

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В Тольятти на нечетной стороне улицы Ворошилова запретят парковку. Запрет установят с 25 июня. На обочине разместят соответствующие дорожные знаки, чтобы предупредить о работе эвакуатора.

- Запрет нужен для того, чтобы коммунальные службы могли производить уборку улицы. Сейчас припаркованные машины не дают проехать технике, - сообщили в Центре организации дорожного движения Тольятти.

Жителей просят обратить внимание на изменения и планировать проезд и парковку на этой улице в соответствие с этой информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU