2019-06-05T20:48:56+03:00
Общество

В Тольятти на улице Ворошилова запретят парковку, чтобы улицу могли убирать

Запрет будет действовать с 25 июня
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Тольяттинцев просят быть особо внимательнымиТольяттинцев просят быть особо внимательными
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В Тольятти на нечетной стороне улицы Ворошилова запретят парковку. Запрет установят с 25 июня. На обочине разместят соответствующие дорожные знаки, чтобы предупредить о работе эвакуатора.

- Запрет нужен для того, чтобы коммунальные службы могли производить уборку улицы. Сейчас припаркованные машины не дают проехать технике, - сообщили в Центре организации дорожного движения Тольятти.

Жителей просят обратить внимание на изменения и планировать проезд и парковку на этой улице в соответствие с этой информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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