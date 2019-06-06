В Самарской области детям из многодетных семей увеличат ежемесячные пособия на питание в школах

СЕГОДНЯ 11:14 2019-06-06T11:14:32+03:00

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В Самарской области усилят меры господдержки для многодетных семей. В частности, планируется изменить размер пособия на школьное питание. Он повысится с 350 до 700 рублей.

- Сейчас многодетным семьям предоставляется пособие на питание ребенка в размере 350 рублей в месяц. Размер пособия не менялся с момента его установления, но в настоящее время плата за питание в школах заметно возросла. В связи с этим необходимо увеличить размер ежемесячного пособия на питание ребенка из многодетной семьи, - отметила в пояснительной записке к законопроекту министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Мария Антимонова.

Насколько известно, сейчас в регионе подобные пособия получает 13951 ребенок. Для реализации законопроекта в 2019-2021 годах из областного бюджета необходимо выделить 19,5 млн рублей. Такой объем средств уже предусмотрен министерству в полном объеме. В ближайшее время законопроект рассмотрят в Самарской губернской думе.

ИСТОЧНИК KP.RU