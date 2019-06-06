2019-06-06T11:52:07+03:00
Происшествия

В Самаре у парка Гагарина горел кофейный павильон

Пожар внезапно охватил строение около 9 часов утра
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Михаил Капущак / Самара LifeФото: Михаил Капущак / Самара LifeФото: vk.com
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Утром в четверг, 6 июня, на улице Стара-Загора в Промышленном районе Самары произошел пожар. Там рядом с остановкой у парка имени Юрия Гагарина загорелся кофейный павильон. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 8:51. На место происшествия выезжали 9 пожарных и 2 единицы спецтехники. По приезду было установлено, что огонь охватил территорию площадью 30 квадратных метров, - уточнили в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, пожар удалось потушить в течение нескольких минут. В 9:05 он был полностью ликвидирован. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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