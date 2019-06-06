В Кинеле 8-летний велосипедист устроил ДТП с бесправным подростком на мопеде

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-06T12:27:24+03:00

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В среду, 5 июня, около 18:00 на улице Полевой в Кинеле произошло ДТП с участием детей. Там столкнулись 8-летний мальчик на велосипеде и 17-летний парень на мопеде «Скиф». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Велосипедист при развороте не уступил дорогу подростку на мопеде, который двигался по главной дороге, и столкнулся с ним. К слову, у подростка не было прав на управление мопедом, - рассказали полицейские.

В результате случившегося получил травмы 8-летний мальчик. Медики оказали ему необходимую помощь, а потом отпустили домой. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU